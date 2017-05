Technisch manager Jelle Goes weg bij KNVB

Goes trad in 2014 op advies van Guus Hiddink in dienst bij de voetbalbond. Hij was bij de KNVB het gezicht achter het plan Winnaars van Morgen, dat het Nederlandse voetbal beoogt te vernieuwen en verbeteren. Zijn plek wordt vermoedelijk overgenomen door Art Langeler.



Volgens de KNVB is het besluit genomen voor Goes zelf. De technisch manager, van 1996 tot 2001 ook al in dienst van de KNVB, zoekt zijn toekomst weer ‘buiten’ Zeist, in een functie dichter op de dagelijkse ontwikkeling van spelers en coaches.