Teleurgestelde Dumic: NEC moet niet met de witte vlag gaan zwaaien

,,Wat moeten we anders doen? We kunnen niet stoppen nu. Niet met de witte vlag gaan zwaaien’’, stelt de verdediger in de catacomben van het Goffertstadion. ,,We moeten hopen, vechten en alles doen om te winnen. Meer kunnen we niet doen. We hebben goed geantwoord op het duel met Twente. Onze mentaliteit was niet de oorzaak van deze nederlaag. Die moeten we bovendien de komende weken blijven tonen.’’

Maar waar de rampzalige reeks (12 nederlagen in de laatste 13 duels) wel aan ligt, dat weet Dumic ook niet. ,,Het wordt, nee het is, al een moeilijke situatie. Ik weet ook niet hoe we het beter kunnen doen momenteel. Of we genoeg kwaliteit hebben om in de eredivisie te blijven? Ik denk het en hoop het. Die vraag kan ik nu niet 100 procent met ja beantwoorden. We zullen moeten veranderen, onszelf verbeteren, zodat we meer creëren en ook gaan winnen. Als we vandaag (tegen Excelsior, red.) tot kansen waren gekomen dan hadden we gewonnen.’’