Telstar gaat voor trainer Mike Snoei

In de zoektocht naar een nieuwe trainer is Telstar uitgekomen bij Mike Snoei. De 53-jarige is één van de belangrijkste kandidaten om bij die club, Michel Vonk op te volgen. Vonk gaat Telstar aan het eind van dit seizoen gaat verlaten.

Snoei is al een tijdlang geen hoofdtrainer meer geweest in Nederland. Go Ahead Eagles was in 2008 de laatste Nederlandse club waar hij als hoofdtrainer werkte.

Als assistent van Henk ten Cate beleefde hij wel avonturen in Qatar, Verenigde Arabische Emiraten, Griekenland en China. Ook was hij werkzaam in Oekraïne en India.