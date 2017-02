Ten Hag: Ik had er elf kunnen wisselen

,,Het was van alles niks in de eerste helft. Mijn ploeg was onherkenbaar, zo had ik dat nog niet vaak gezien. Dat reken ik mezelf ook aan, want kennelijk ben ik er als coach niet in geslaagd om mijn ploeg klaar voor de start te krijgen. Alles wat we af hadden gesproken deden we niet. We liepen achteruit, waren slordig aan de bal. Alleen al de wijze hoe knullig we de aftrap namen, was kenmerkend voor hoe we uit de startblokken kwamen."