Ten Hag vreest niet voor herhaling van 2016

Ten Hag ziet wel een verschil tussen toen en nu: ,,Hoewel we toen ook hadden kunnen winnen – we schoten zowel in Almelo als in Galgenwaard op de paal – was een aantal cruciale spelers niet fit. Het beste voorbeeld is misschien wel Bart Ramselaar. Hij ontwikkelde zich vorig seizoen vanuit het niets tot dragende speler, maar kampte in de beslissende fase met spierletsel. Ook Ruiter, Ayoub en Letschert waren er toen niet bij. Nu hebben we alleen Rico Strieder (knie, red.), Kevin Conboy (knie) en Patrick Joosten (knie) die niet fit zijn. Maar dat is al langer het geval, dus konden we anticiperen.”



De trainer schat zijn huidige ploeg ook mentaal hoger in. ,,We hebben vorig seizoen alles eruit geknepen. Nu hebben veel spelers extra bagage bij zich, dus zijn de voorwaarden aanwezig om ook prestatief die laatste stap te zetten. Het is al een van de beste seizoenen in de historie van de club, dus als we geen Europees voetbal halen, dan is het seizoen niet verloren. Dat gaat veel te ver, want we hebben aantoonbaar progressie geboekt op verschillende vlakken met een lastig te bespelen systeem en onderscheidend, vaak aanvallend voetbal. Maar dat zeg ik allemaal niet om de druk eraf te halen. We willen nu ook de kroon op het werk zetten ook.”