Ten Hag: We willen winnen in Alkmaar, ook al kost dat FC Utrecht 7,5 ton

Het is een hoop geld voor een club als FC Utrecht: 750.000 euro. Dat is al gauw drie spelerssalarissen. Toch piekert trainer Erik ten Hag er niet over zijn ploeg de opdracht te geven om zondag expres te verliezen als AZ wordt bezocht.

Door Ard Schouten

Dat zit zo: als de Alkmaarders vijfde worden, krijgt Utrecht meer tv-gelden – 750.000 om precies te zijn – in vergelijking met een scenario waarin Vitesse vijfde wordt. Dat heeft allemaal te maken met een verdeelsleutel die over de afgelopen tien seizoenen is opgemaakt.

Winning mood

Voor Utrecht gold dit seizoen dat FC Groningen en Vitesse minimaal twee plekken lager op de eindstand van de reguliere competitie moesten eindigen om meer tv-geld te incasseren. Op basis van de huidige stand ( Utrecht is definitief vierde, Vitesse staat zesde, Groningen tiende) is dat gelukt. Alleen Vitesse kan nog spelbreker zijn. Utrecht heeft echter de sleutel in eigen hand. Wint AZ zondag van de Utrechters zelf dan is de penningmeester op stadion Galgenwaard een blij man.

Toch weigert Ten Hag op deze manier makkelijk geld te verdienen. ,,We zijn in de winning mood, dat gevoel wil ik niet kwijtraken als we woensdag de play-offs in gaan. Daarbij: spelen op tachtig procent brengt allemaal risico’s met zich mee. Dan ben je niet scherp. En is de kans groter dat we tegen blessures aanlopen. Dat willen we juist niet hebben nu het er om gaat en er een Europees ticket te winnen is.''

Slijtageslag

De Utrecht-trainer kondigde wel aan dat hij enkele reservespelers speeltijd gaat geven op bezoek bij AZ. ,,Ik wil dat zoveel mogelijk spelers scherp aan de start van de play-offs staan. We spelen vijf duels in tien dagen, dus hebben we meer dan elf fitte spelers nodig. Het wordt een slijtageslag, daar spelen we op in met de keuze van de basis in Alkmaar.''