Terence Kongolo voor vijf jaar naar AS Monaco

Vadim Vasilyev, vice-voorzitter van Monaco, noemt in een reactie Kongolo ‘een jonge routinier’. ,,Hij heeft al al vele seizoenen met Feyenoord op het hoogste niveau gespeeld. Heeft daar titels gewonnen en speelde in Europa. Wij geloven sterk in zijn kwaliteiten en we zijn ervan overtuigd dat hij in Monaco de voorwaarden zal vinden om hier te gedijen.’’