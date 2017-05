Theo Lucius: Gio heeft uitstekend werk geleverd

Goed om te horen. Heb je zondag nog wel tijd om Feyenoord te kijken dan?

Ja hoor, daar maak ik altijd wel tijd voor. Dan ga ik gewoon even in het kantoor zitten, dan kan ik lekker rustig kijken. Ik draag Feyenoord nog steeds een warm hart toe, uiteraard. Ik kom nog regelmatig in de Kuip. Ik ben voor Feyenoord en PSV, volgens mij hoeft dat geen probleem te zijn. Ik heb een hele mooie tijd gehad in Rotterdam, ben er zelfs nog een tijdje aanvoerder geweest en ik heb in 2008 ook op de Coolsingel gestaan na de bekerwinst. Dan gaat zo'n club wel in je bloed zitten.



Hoe was dat, de Coolsingel?

,,Ja, heel mooi natuurlijk. Wij werden ook op een maandag gehuldigd, een dag na de gewonnen bekerfinale tegen Roda JC. Het was verschrikkelijk weer, maar zo ver je kon kijken stonden er mensen. Dat zal komende maandag nog tien keer gekker zijn, verwacht ik zo. Het wordt gewoon twee dagen groot feest en dat is al die mensen van harte gegund, na achttien jaar wachten."



Je komt dus nog vaak in de Kuip zei je. Wat heeft je dit seizoen het meest verrast aan de prestaties van Feyenoord?

,,Dat er zo constant gepresteerd is. Feyenoord staat al sinds de eerste speeldag, die 0-5 overwinning bij FC Groningen, bovenaan. Dat is knap hoor. De spelers hebben het geweldig gedaan, maar ik denk dat Gio en zijn technische staf nog wel de meeste credits verdienen. De spelersgroep straalt plezier uit, zowel op als naast het veld. Dat is zeker de verdienste van de trainer. Hij houdt iedereen scherp en tevreden, ook als ze minder spelen. Tegenwoordig kun je als trainer van een topclub niet meer werken met een groepje van 11 spelers. Je hebt zeker 25 spelers nodig, die allemaal op hun eigen wijze hun bijdrage leveren aan een teamprestatie. Dat is dit seizoen heel goed gelukt."



Bedankt voor je tijd Theo, en succes met je eigen trainerscarrière.

,,Ja, dankjewel. Ik vind het erg leuk om te doen en heb zeker ambities in dit vak. Ik denk dat een rol als assistent-trainer of jeugdtrainer mij goed ligt."