Titel Feyenoord maakt Rotterdam aantrekkelijker

,,De aanwezigheid van een grote betaald voetbalclub is op zich al goed, dat trekt mensen. Als de supporters ook nog eens met de borst vooruit kunnen lopen omdat ze de beste zijn, heeft dat een gunstige invloed op het imago van de stad. Het speelt voor mensen geen doorslaggevende rol bij de beslissing om ergens te gaan wonen, maar een titel van Feyenoord maakt Rotterdam zonder twijfel aantrekkelijker.''



Te meer doordat Rotterdam zich al profileert als sportstad. Een landstitel in de belangrijkste competitie van het land geeft dat imago een extra impuls, zegt directeur Hans den Oudendammer van Rotterdam Topsport. ,,Feyenoord is het boegbeeld van de topsport in de stad. Dat komt vooral door de emotie die rond de club heerst. Rotterdam is een grote voetbalstad met relatief weinig succes, dit landskampioenschap betekent daarom enorm veel. Ook economisch gezien, want er worden straks minimaal drie Champions Leaguewedstrijden in de Kuip gespeeld. Die trekken veel buitenlandse bezoekers. En ook tijdens de competitie zal het stadion volgend seizoen weer helemaal vol zitten. Die 50.000 bezoekers geven geld uit in Rotterdam.''



Koning en Den Oudendammer denken dat ook de discussie rond Feyenoord City, een gebiedsontwikkeling waarin ook een nieuw stadion is voorzien, met het kampioenschap een extra dimensie krijgt. Pikant genoeg beslist de gemeenteraad hier uitgerekend volgende week over. Den Oudendammer: ,,Als je op een politieke stoel zit, is het op dit moment lastiger om nee te zeggen tegen de plannen. Nu Feyenoord laat zien met beperkte middelen kampioen te kunnen worden, is een nieuw stadion noodzakelijk om door te groeien.''



,,De Kuip is een oud stadion waarin Feyenoord de commerciële mogelijkheden van de Champions League lastig kan benutten", zegt ook Koning. ,,In een nieuw stadion kun je meer boxen verhuren en sponsors beter bedienen. Zeker in deze goede tijden heeft de club daar behoefte aan. De titel kan daarom een reden zijn om er vaart achter te zetten. Los van het belang van de club, is Feyenoord City ook belangrijk voor de stad Rotterdam. Het is een gebiedsontwikkeling die uitstraling heeft op de hele omgeving.''