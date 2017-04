Titel uit zicht voor PSV na pijnlijk puntverlies

Het was een tamelijk surrealistisch beeld, een klein kwartier voor het einde bij FC Twente-PSV. Bezoekers van de Grolsch Veste werd verzocht het stadion ‘in alle rust te verlaten vanwege een politieonderzoek’. Later bleek dit, volgens FOX Sports, om een onderzoek naar drugshandel te zijn. Ondertussen voetbalden beide ploegen gewoon door. Met uiteindelijk een voor de regerend landskampioen duur puntenverlies tot gevolg.



Door het late puntenverlies in de onrustige Grolsch Veste is plek twee, die recht heeft op de voorronde van de Champions League, ver weg voor de Brabanders. Een frommelgoal van Hector Moreno (na goed verlengen Siem de Jong) leek kort na de pauze de beslissing te brengen in een tweede helft, die golvend op en neer was gegaan. Maar Bersant Celina schoot FC Twente in blessuretijd naar 2-2.



De eerste 45 minuten waren al even sprankelend geweest. Met een PSV dat veelal op de Twentse helft vertoefde, maar via de counter een aantal dreigende aanvallen moest incasseren. Meestal onder aanvoering van uitblinker Enes Ünal, die al vroeg in de wedstrijd fraai en koeltjes de score openende en daarmee al weer zijn 15e competitiegoal aantekende. De Turkse spits deed wat Marco van Ginkel even daarvoor naliet aan de andere kant na een fout van FC Twente-verdediger Jos Hooiveld.