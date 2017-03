Toekomst Grim bij Oranje onzeker

Op uitdrukkelijk verzoek van Blind had Grim de leiding over Oranje tegen Italië. ,,Danny zat er na de wedstrijd tegen Bulgarije helemaal doorheen. Hij vroeg zich af of hij de juiste keuzes had gemaakt. Maar de volgende dag was hij weer strijdbaar'', ze Grim. ,,Toen vertelde hij aan mij en Frans Hoek dat hij was ontslagen. Hij hoopte dat wij de groep tegen Italië wilden helpen.''