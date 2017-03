Toornstra dolblij na selectie: 'Ik ben tevreden over mijn prestaties'

Botteghin: Neres moet vooral aan Ajax' speelstijl wennen

13:45 Eric Botteghin is benieuwd of zijn landgenoot David Neres op 2 april in de Klassieker tussen Ajax en Feyenoord al een rol kan spelen. Ook de verdediger van Feyenoord heeft gehoord dat trainer Peter Bosz de tijd neemt met de buitenspeler uit Brazilië.