Toornstra na spectaculaire zege: Dit begint erop te lijken

De achterstand van nummer drie PSV is nu elf punten. ,,Goed, die voorsprong hebben we nu, maar in de voetballerij weet je het nooit. We moeten nog tien wedstrijden spelen. PSV is in elk geval voorlopig weg.''

Toornstra, de maker van 1-0, sprak van een verdiende overwinning voor Feyenoord. ,,We begonnen heel sterk aan de wedstrijd. Het publiek stond erachter, we zetten PSV onder druk en kregen meteen een paar goede kansen. Nadat we op voorsprong waren gekomen, vielen we echter wat terug. Na de gelijkmaker hadden we het even lastig maar daarna kwamen we weer sterk terug. We waren in De Kuip de baas en zo hoort het ook. Dat we nu ook in topduels kunnen domineren, geeft onze groei als team aan.''