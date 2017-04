Topscorer Jørgensen terug bij Feyenoord

Van Leer redt punt voor Roda tegen AZ

14:27 Het in een felle degradatiestrijd verwikkelde Roda JC heeft vanmiddag een punt weten af te snoepen van AZ. In de onooglijk duel in Alkmaar werd het 1-1. Keeper Benjamin van Leer vervulde een heldenrol door een strafschop te stoppen van Wout Weghorst.