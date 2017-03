Toptrio FC Utrecht, dramadag ADO, Ajax stelt teleur

Elke speelronde in de Eredivisie beoordelen de verslaggevers van AD Sportwereld alle spelers. Dit weekeinde viel vooral het middenveld van FC Utrecht in positieve zin op, net zoals het keepersoptreden van Willem II-doelman Kostas Lamprou met een 7,5 werd beoordeeld.

AZ had in Alkmaar geen kind aan ADO Den Haag, terwijl ook een winnend Sparta op ruime voldoendes kon rekenen. Door zijn puike optreden tegen Ajax kreeg ook Excelsior-verdediger Jordy de Wijs een bovengemiddelde beoordeling. Bij de Amsterdammers zelf vielen slechts drie voldoendes, evenals bij ADO.

Roda JC – FC Twente 0-3

Roda JC: Van Leer 6; Milec 5,5, Ananou 4, Kum 5, Verboom 5 (64. El Makrini); Gnjatic 5,5 (71. Papazoglou -), Ajagun 5,5, Auassar 5; Rosheuvel 5,5, Schahin 6, Paulissen 5,5 (71.Van Velzen -).

FC Twente: Marsman 5,5; Ter Avest 6, Andersen 6,5, Thesker 5, Van der Lely 6; Mokotjo 6,5, Jensen 7 (75. Yeboah -), Klich 6,5; Ede 6 (51. George 5), Ünal 6, Trajkovski 5,5.

Arbiter: Bax 4,5

Man van de wedstrijd: Fredrik Jensen staat in Enschede niet bepaald bekend om zijn scorende vermogen. Maar als-ie het doet, doet-ie het meteen goed. Door zijn twee treffers in een tijdsbestek van slechts dertien minuten speelde FC Twente al snel een gewonnen wedstrijd.

Volledig scherm Fredrik Jensen. © ANP Pro Shots

FC Groningen – Willem II 1-1

FC Groningen: Padt 6; Van Nieff 7, Reijnen 6, Jenssen 6,5, Davidson 6; Drost 7 (79. Idrissi -), Hiariej 6, Bacuna 5,5, Tibbling 7; Mahi 7, Sörloth 4.

Willem II: Lamprou 7,5; Joppen 6 (46. Wuytens 4,5), Lachman 7, Peters 6,5, Tshimanga 5; Haye 5, Ojo 6,5, Kali 5,5, Croux 6 (81. Lieftink -); Falkenburg 5, Oulare 6,5 (72. Sol).

Arbiter: Van de Graaf 7

Man van de wedstrijd: Niet voor het eerst dit seizoen werd Kostas Lamprou na afloop uitgeroepen tot de Man of the Match. Ondanks twaalf Groningse schoten op doel, werd de Griek maar één keer gepasseerd. Hij is het levende bewijs dat lengte niet per se een rol van betekenis hoeft te spelen om als keeper uit te kunnen blinken.

Volledig scherm Kostas Lamprou redt voor Willem II tegen FC Groningen. © ANP Pro Shots

PSV – Vitesse 1-0

PSV: Zoet 7; Arias 6, Isimat 6,5, Moreno 6,5, Brenet 6; Pröpper 6, Guardado 7 (67. Hendrix -), Siem de Jong 7; Pereiro 5 (62. Locadia -), Luuk de Jong 5,5, Van Ginkel 5,5.

Vitesse: Room 7; Diks 6 (46. Leerdam 6), Kashia 6,5, Miazga 6, Kruiswijk 6 (77. Büttner -); Nakamba 6,5, Nathan 6 (67. Tighadouini -), Baker 6; Rashica 5,5, Van Wolfswinkel 5, Foor 5.

Arbiter: Kuipers 5,5

Man van de wedstrijd: Lang waren er twijfels over de fysieke gesteldheid van Siem de Jong, maar de middenvelder rekent de laatste weken af met die kritiek. Tegen Vitesse was de oud-Ajacied al de derde week op rij trefzeker voor PSV, waardoor de Eindhovenaren in het spoor van Ajax blijven.

Volledig scherm PSV-speler Siem de Jong loopt juichend weg na de 1-0 tegen Vitesse. © Marcel Bonte

NEC – FC Utrecht 0-3

NEC: Delle 6,5; Heinloth 5, Buwalda - (7. Groeneveld 5,5), Dumic 5,5, Golla 4,5, Burnet 6; Von Haacke 5,5 (81. Bikel -), Messaoud 4 (46. Kadioglu 5), Breinburg 5; Grot 4, Rayhi 4,5.

FC Utrecht: Jensen 6,5; Troupée 6,5, Leeuwin 6, Janssen 6,5, Conboy 6 (74. Hardeveld -); Brama 6,5, Amrabat 7,5, Ayoub 7,5 (66. Klaiber -), Labyad 7,5; Haller 7, Kerk 6 (82. Zivkovic -).

Arbiter: Mulder 6,5

Man van de wedstrijd: Van de fluitconcerten in Nijmegen trok Zakaria Labyad (ex-Vitesse) zich tegen NEC weinig aan. De aanvallend ingestelde middenvelder bleef zijn eigen spel spelen en beloonde zichzelf voor rust met een treffer, waarna FC Utrecht nooit echt meer in de problemen kwam. Het was zijn eerste doelpunt in de eredivisie sinds mei 2015.

Volledig scherm Giovanni Troupée (links) en Sofyan Amrabat knuffelen doelpuntenmaker Zakaria Labyad (midden). © Photo News

Sparta – Heracles Almelo 3-1

Sparta: Kortsmit 7,5; Dumfries 6, Breuer 7, Van Drongelen 7, Floranus 7,5; Sanusi 7,5, Dijkstra 6,5, Van Moorsel 7; Cabral 6,5 (71. Verhaar -), Pusic 7 (88. El Azzouzi -), Brogno 7,5 (83. Goodwin -).

Heracles Almelo: Castro 5,5; Te Wierik 5,5, Pröpper 5 (57. Darri 5), Hoogma 6; Breukers 6, Duarte 4 (71. Niemeijer -), Pelupessy 5,5, Gosens 5,5; Kuwas 5, Armenteros 5, Peterson 5 (87. Navratil -).

Arbiter: Nijhuis 5

Man van de wedstrijd: Vrijwel de hele wedstrijd had Sparta de controle tegen Heracles. Dat kwam niet alleen door de openingstreffer van Ryan Sanusi, maar vooral ook door zijn volwassen spel. De 25-jarige Belg veroverde vier ballen, tackelde zeven maal succesvol en schoot daarnaast ook nog vier keer op de goal van Bram Castro. Het was zijn avond.

Volledig scherm Ryan Sanusi na zijn 1-0 tegen Heracles. Links Jerson Cabral. © foto: Carla Vos

Heerenveen – Feyenoord 1-2

SC Heerenveen: Mulder 6; Marzo 6, St. Juste 5,5, Van Aken 6,5, Bijker 5,5; Van Amersfoort 6, Kobayashi 6 (64. Namli -), Thorsby 6,5; Slagveer 6,5 (81. Zeneli -), Ghoochannejhad 6,5 (71. Veerman -), Larsson 5,5.

Feyenoord: Jones 7; Karsdorp 7, Botteghin 6, Van der Heijden 6, Nelom 4; Vilhena 6,5, Toornstra 6, El Ahmadi 6,5; Kuyt 6 (74. Nieuwkoop -), Jörgensen 6 (87. Kramer -), Berghuis 6.

Arbiter: Higler 6

Man van de wedstrijd: Brad Jones zal vandaag nog een fijn restant van zijn 35ste verjaardag hebben. Met enkele fraaie reddingen had de Feyenoord-goalie er een groot aandeel in dat zijn ploeg ook bij SC Heerenveen won en over twee weken met een mooie voorsprong aan de Klassieker kan starten.

Volledig scherm Brad Jones is kansloos op de pingel van Heerenvener Reza Ghoochannejhad. © Pim Ras Fotografie

Excelsior – Ajax 1-1

Excelsior: Hahn 7; Karami 6,5, Mattheij 6,5, De Wijs 7,5, Massop 6,5; Koolwijk 7 (83. Fortes -), Faik 6,5, Fredy 6,5; Hadouir 6 (67. Vermeulen -); Van Duinen 7, Elbers 6 (75. Hasselbaink -).

Ajax: Onana 6; Tete 5, Sánchez 5 (46. Viergever 5,5), De Ligt 5, Sinkgraven 5 (83. Nouri -); Schöne 5, Klaassen 5, Ziyech 5; Kluivert 6, Traoré 4 (67. Cassierra -), Younes 5.

Arbiter: Van Boekel 6,5

Man van de wedstrijd: Het blok beton Jordy de Wijs liet Ajax’ gelegenheidsspits Bertrand Traoré op Woudestein veelvuldig zien wie van de twee de baas op het veld was. De 22-jarige centrumverdediger won zijn persoonlijke duels en werkte ook vijf ballen weg. Is voor de ploeg van Mitchell van der Gaag een echte aanwinst.

Volledig scherm Excelsior-verdediger Jordy de Wijs (links) kopt de bal weg voor Ajax speler Mateo Cassierra. © ANP Pro Shots

Go Ahead Eagles – PEC Zwolle 1-3

Go Ahead Eagles: Zwarthoed 7; Locigno 5, Fischer 5,5, Schenk 7, Groenbast 6 (85. Marengo -); Chirivella 7, Crowley 5,5, Duits 6; Antonia 4,5 (46. Maatsen 6), Hendriks 6, Manu 5 (79. De Kogel -).

PEC Zwolle: Van der Hart 6; Van Polen 6, Marcellis 6,5 (90. Sandler -), Bouy 7, Warmerdam 7,5; Holla 6, Saymak 6,5 (90+2. Achahbar -), Mokhtar 5,5, Thomas 6; Menig 6,5 (82. Ehizibue -), Brock-Madsen 6.

Arbiter: Fischer 6

Man van de wedstrijd: Wie scoort in de derby met Go Ahead Eagles doet in Zwolle altijd goede zaken. Maar los van zijn treffer zal het spel van Django Warmerdam Ron Jans grote deugd hebben gedaan. Niet voor niets ook werd zijn directe tegenstander, Jarchinio Antonia, al in de rust naar de kant gehaald.

Volledig scherm Django Warmerdam. © ANP Pro Shots

AZ – ADO Den Haag 4-0

AZ: Krul 6,5; Svensson 7, Van Eijden 7, Luckassen 6,5 (68. Vlaar -), Haps 6; Wuytens 6,5, Van Overeem 7,5, Seuntjens 7; Jahanbakhsh 6,5 (79. Til -), Friday 6, Dos Santos 7 (72. García -).

ADO Den Haag: Zwinkels 5; Ebuehi 5, Meissner 5, Kanon 5,5, Meijers 4,5; Malone 5,5 (82. El Khayati -), Bakker 4 (46. Trybull), Gorter 6; Schaken 4,5 (63. Wolters -), Fernandez 5, Duplan 5.

Arbiter: Janssen 6

Man van de wedstrijd: Het gemak waarmee Joris van Overeem op sommige momenten voetbalde tegen ADO Den Haag, was een lust voor het oog. Net zoals zijn prachtige lob dit seizoen nog wel eens herhaald zal worden. Zijn assist op de 4-0 van Fred Friday was een mooie beloning voor een goede wedstrijd.