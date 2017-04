Trainer Schalke: Beste is dat we slechts met 2-0 hebben verloren

,,We mochten blij zijn dat Ralf Fährmann onze doelman was. Anders hadden we hier met veel meer dan 2-0 verloren'', mopperde hij.

,,Het beste van deze wedstrijd is dat we slechts met 2-0 hebben verloren'', stelde Weinzierl. ,,Want Ajax had een veel grotere zege kunnen boeken. We kwamen totaal niet in de wedstrijd en toonden veel te veel respect voor de tegenstander. Ajax heeft een jonge ploeg die goed kan aanvallen. Dat wisten we. Maar we hebben het ze wel heel eenvoudig gemaakt. Dat moet volgende week in onze thuiswedstrijd veel en veel beter.''