Trainer Van den Berg jaar langer bij RKC

Volgens RKC-directeur Remco Oversier wordt Van den Berg met de contractverlening beloond voor het instappen bij de club in een zeer moeilijke tijd. ,,Peter is in een hele roerige periode begonnen aan zijn klus bij RKC. Middels deze verlenging onderstrepen we de wens om samen verder te groeien", lichtte Oversier toe.



RKC staat momenteel op de negende plaats in de Jupiler League met 49 punten uit 31 wedstrijden en is nog in de race voor een plekje in de nacompetitie. In de vierde periode gaat het aan kop met tien punten.