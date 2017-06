Trainingen werkloos elftal uitgesteld: slechts vier aanmeldingen

In de zee van miljoenentransfers zou men kunnen vergeten dat niet voor iedereen de telefoon roodgloeiend staat. Het VVCS biedt profvoetballers zonder contract de kans om hun conditie op peil te houden. Zo wordt er getraind en wedstrijden gespeeld. De voorbereiding zou vandaag van start gaan, mits er genoeg spelers waren. Dat bleek niet het geval: tot nu toe heeft het VVCS-team slechts vier aanmeldingen.



,,Het is niet ongewoon dat we op dit moment van het seizoen met zo weinig zijn'', zegt Danny Hesp, die sinds 2005 voorzitter is van het VVCS. ,,Veel spelers zijn nog met vakantie. Ook vorig jaar hadden we rond deze tijd maar vijf of zes spelers. We verwachten dat we uiteindelijk elf of twaalf spelers zullen hebben'', besluit Hesp.



De vier namen die zich al hebben opgegeven zijn Erik Quekel (o.a. ex-FC Den Bosch), Gaby Jallo (ex-Heracles, Emmen en Willem II), Jochem Jansen (ex-Oss en De Graafschap) en Genaro Snijders (o.a. ex-Vitesse en Willem II).