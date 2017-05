TT: Club Brugge aast op Frank de Boer, Heerenveen wil nieuwe doelman

Keisuke Honda vertrekt bij AC Milan. De Japanse spelmaker kwam dit seizoen amper aan bod in de ploeg van trainer Vincenzo Montella en gaat daarom op zoek naar een nieuwe werkgever. Honda (30) streek begin 2014 neer in Milaan, na vier jaar in Rusland bij CSKA Moskou. De Japanner had tussen 2007 en eind 2009 zijn doorbraak in Europa beleefd bij VVV-Venlo.



Honda raakte dit seizoen zijn basisplaats kwijt en kwam slechts zeven keer in actie in de Serie A. Hij bewees zondag in de voorlaatste wedstrijd tegen Bologna (3-0) nog wel zijn waarde. Als invaller tekende de nummer tien uit een vrije trap voor de tweede treffer, waarmee hij Milan de winst bezorgde. De 'Rossoneri' verzekerden zich daarmee van de zesde plaats en een ticket voor de voorronde van de Europa League.