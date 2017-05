Twitter ontploft na titel Feyenoord: Uit het oog, nooit uit het hart

Hahn blij met goede afloop voor Feyenoord

18:08 Feyenoord-huurling Warner Hahn kon niet voorkomen dat Excelsior met 4-1 verloor van ADO Den Haag. Toch keek hij na afloop tevreden terug op de tweede competitiehelft. ,,Excelsior is erin gebleven en dat Feyenoord kampioen is geworden, is natuurlijk geweldig. Leuk voor die jongens. Ik denk dat ze een groot feestje gaan vieren.''