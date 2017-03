Uitblinker Jørgensen vooral blij met goal Kuyt: 'Dat was ook de mooiste'

Of hij wist wie de assist destijds leverde bij de legendarische treffer van Van Basten? ,,Nee, wie? Jan Wouters? Nee joh, is die al zo oud? Dat was een grapje hoor’’, lachte de Deen na afloop.

,,Natuurlijk ben ik blij met de drie treffers. En met onze overwinning. De nederlaag tegen Sparta was een zware teleurstelling. Maar we hebben afgelopen week de draad weer opgepakt. En we wilden scherp beginnen om AZ meteen in problemen te brengen. Dat lukte mij overigens niet. Ik denk dat mijn eerste drie balcontacten allemaal balverlies opleverden. Maar de vierde was wel meteen raak. Prima voorzet van Rick Karsdorp en doelpunt. Waar ik het meest content mee was vandaag? De treffer van onze aanvoerder Dirk Kuyt, dat was ook gewoon de mooiste.’’