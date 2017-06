Uitslag poll: Jaap Stam moet Peter Bosz opvolgen bij Ajax

De 44-jarige Stam is geen onbekende bij Ajax. Hij sloot zijn voetbalcarrière af bij de Amsterdammers en was tussen 2013 en 2016 tevens assistent-trainer bij het eerste elftal en trainer van het tweede elftal. In de zomer van 2016 verhuisde Stam naar het Engelse Reading om de functie van hoofdtrainer te vervullen.



Tweede in de uitslag van de poll, na meer dan 25.000 stemmen, is Erik ten Hag (47). De huidige trainer van FC Utrecht heeft in het verleden ervaring opgedaan bij onder andere Bayern München, PSV en Go Ahead Eagles. Ten Hag kreeg veel complimenten voor de 4de plek die hij afgelopen seizoen behaalde met FC Utrecht.



Na Ten Hag is Clarence Seedorf de derde trainer in de uitslag. Ongeveer een op de vijf stemmers ziet de geboren Surinamer het liefst als de eindverantwoordelijke voor het eerste elftal van Ajax. Seedorf werd in december, na slechts een half jaar dienstverband, ontslagen bij het Chinese Shenzhen Xiangxue. Een eerder coachavontuur bij AC Milan liep ook uit op een mislukking.