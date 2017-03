Utrecht haalt geen externe directeur

Door Ard Schouten

Officieel is er nog geen witte rook uit stadion Galgenwaard, maar FC Utrecht maakt binnenkort bekend dat de vacature die Wilco Schaik per 1 juli achterlaat niet door iemand van buiten wordt ingevuld.

Utrecht kiest definitief voor een constructie waarin Paul Verhoeff (49), die sinds 2015 lid is van de raad van commissarissen, afgevaardigde wordt in de dagelijkse directie van FC Utrecht. Sportief gezien vertrouwt de clubleiding, grootaandeelhouder Frans van Seumeren voorop, volledig op Erik ten Hag (46) als boegbeeld. Men heeft het vertrouwen uitgesproken dat de trainer annex technisch manager FC Utrecht voor 2020 naar een vaste plek in de subtop loodst.

Datzelfde vertrouwen geniet Ten Hags rechterhand, Jordy Zuidam (36). Intern wordt hij getipt als de mogelijke algemeen directeur in de toekomst, maar voor die tijd moeten Ten Hag en hij de sportieve groei doortrekken die Utrecht heeft ingezet. De club werd in Ten Hags eerste seizoen vijfde en staat nu vierde. Niet voor niets werd het contract van de 46-jarige Tukker op de nieuwjaarsreceptie tot 2020 verlengd. De oefenmeester maakt spelers beter en dus is de clubleiding hoopvol dat er in de toekomst weer mooie transfers komen om de club gezonder te maken.

De aanwezigheid van Zuidam (portefeuille voetbalzaken) in de directie en diens nauwe samenwerking met Ten Hag maakt dat de rvc het niet nodig acht een echte voetbalman als opvolger van Van Schaik te kiezen. Verhoeff - binnen de rvc belast met de portefeuille 'Strategie' - is al jaren kind aan huis in Galgenwaard, vervulde diverse management- en directiefuncties in het bedrijfsleven, maar is geen bekende in de profvoetballerij.

Bij de fans leidt zijn keuze niet overal tot applaus. Omdat gevreesd wordt dat Utrecht belangrijke jaren in gaat met een te onervaren kracht. Zo gaat de eredivisie op de schop, dus is volgens hen een directeur nodig die de weg in Zeist kent. Ook willen de supporters graag een man die tussen hen in staat en is er financieel nog een wereld te winnen. Utrecht hoopte na de transfers van Bart Ramselaar en Timo Letschert voor het eerst in tien jaar zwarte cijfers te draaien, maar het is zeer de vraag of dat gaat lukken.

De kritiek op de aanstaande benoeming van Verhoeff is vergelijkbaar met die in 2011 bij de keuze voor Van Schaik. Ook hij zou te onervaren zijn om Jan-Willem van Dop op te volgen. De oud-televisieman slaagde er echter in Utrecht financieel verder te saneren, maar zei er begin van dit kalenderjaar bij de aankondiging van zijn opstappen bij dat op dat vlak niet alle doelen gehaald waren. Commercieel bleef de groei uit. En ook de bezoekersaantallen vielen tegen.