Vak-P herkent zich niet in verhalen over Satudarah: 'Niet geïntimideerd'

Vak-P reageerde met een persverklaring op de veelbesproken politie-inval en de onrust in en rond het stadion die zich als gevolg van de actie voordeed. Naast verbazing over het niet meer baas zijn in het eigen home, gaat Vak-P ook in op de vermeende intimidaties. Volgens het bestuur is daar op geen enkele wijze sprake van. Het voeren van een 'selectief deurbeleid', waarbij anderen dan Vak P'ers zouden uitmaken wie toegang krijgt tot het home, is de supportersvereniging niet bekend.