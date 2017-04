'Van Breukelen vertelde eerlijk dat hij met anderen zou praten'

Update Derksen: De leiding van NEC moet zich diep schamen

24 april NIJMEGEN - In de voetbalwereld is veelal verontwaardigd gereageerd op het ontslag van Peter Hyballa als trainer van NEC. De Duitse oefenmeester verloor twaalf van de laatste dertien wedstrijden. Vier prominenten over het rigoureuze besluit van de clubleiding van de eredivisionist.