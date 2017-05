Van Breukelen zet sentiment en emotie opzij

De technisch directeur van de KNVB kwam daarom weer uit bij Dick Advocaat, die nog geen jaar geleden zijn contract als assistent van Danny Blind inleverde toen hij een veel lucratievere aanbieding kreeg van Fenerbahçe.



,,We zitten op dit moment in de situatie dat sentimenten aan de kant gezet moeten worden voor kwaliteit'', zei Van Breukelen. ,,De voetballerij is zo klein, daarin kom je elkaar altijd wel weer tegen. Ik kan over sentimenten en emoties heen stappen om te kijken wat het beste is voor het Nederlands elftal.''