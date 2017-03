Van Bronckhorst kijkt uit naar Rotterdamse derby

,,De laatste drie keer hebben we daar verloren, het is wel lang geleden’’, zegt Van Bronckhorst, die in alle edities aanvoerder was. ,,Statistieken zeggen mij niet zoveel, moet ik eerlijk zeggen. Ik kan me wel herinneren dat op het Kasteel een keer een geldig doelpunt van Bruins werd afgekeurd en een handsbal van Boukhari werd niet afgefloten.’’



Van Bronckhorst heeft Sparta bekeken tegen Vitesse. ,,Jammer voor Sparta dat ze de finale niet hebben gehaald. Ik weet niet of die inspanning invloed heeft op de wedstrijd van zondag. Ik kijk ook alleen naar mijn eigen ploeg. Dat mensen vinden dat de weg naar de titel openligt, is wel heel positief. Maar het gaat goed, dit moeten we tien wedstrijden vasthouden.’’



Van Bronckhorst kan zondag in de derby beschikken over een nagenoeg fitte selectie. Rick Karsdorp is weer beschikbaar. ,,Over Elia moet ik nog een beslissing nemen. Hij heeft nog niet alles kunnen meedoen.’’



Op de wekelijkse persconferentie ging het niet alleen over de wedstrijd van zondag, maar ook over de toekomst van het team. ,,We hebben deze week voor het eerst gesproken over de toekomst. De komende weken gaat Martin van Geel daar verder aan werken. Dat Karim El Ahmadi zo snel heeft bijgetekend is een heel goed teken, ik had niet gedacht dat hij zo snel tot een akkoord zou komen. We houden de focus natuurlijk wel op dit seizoen, daar hoeft niemand zich zorgen om te maken. Maar het is maart en dus is de tijd aangebroken om naar komend seizoen te kijken. Dan kijk ik ook naar de talenten van Varkenoord. Hoe we daarmee om zullen gaan. Iedereen weet mijn standpunt over het beloftenelftal. Maar het blijft waarschijnlijk zoals het nu is. Het is ook onduidelijk waar we eventueel zouden kunnen instromen.''