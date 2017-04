Van Bronckhorst ruikt de titel: Dit moet ons vertrouwen geven

Van Bronckhorst zag zijn ploeg voor rust wat moeite hebben met de Utrechters. ,,Dat er voor rust geen doelpunten vielen was wel héél bijzonder, met zo veel kansen. Op basis van de tweede helft hebben we verdiend gewonnen. Daarin hebben we Utrecht niet in het spel laten komen.''

De oefenmeester hield zich op de vlakte wat betreft een goede afloop van het seizoen. ,,We staan waar we willen staan, en daar zullen we de komende dagen ook nog staan. Dit waren wel drie heel belangrijke punten. We willen met z'n allen kampioen worden, dat moeten we ook uitspreken. En als je ons vandaag ziet, dan moet dat ook vertrouwen geven.''