Van Bronckhorst tevreden met veerkracht Feyenoord

,,Het enige wat we na zo'n nederlaag konden doen, was de volgende wedstrijd winnen. Dat hebben we op overtuigende wijze gedaan en dat geeft vertrouwen'', zei Van Bronckhorst, die de Noorse tiener Emil Hansson in de slotfase liet debuteren.

Feyenoord toonde in de eigen Kuip weer de vechtlust en overtuiging die op Het Kasteel ontbrak. ,,We hebben goed gereageerd na een teleurstellende wedstrijd. Vorig jaar bleven we vaak hangen in die teleurstelling, nu niet meer. Dat is de stap die we hebben gemaakt.''