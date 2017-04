Van Bronckhorst: Uiteindelijk is het enige wat telt die prijs

,,Vandaag was heel belangrijk. We wisten wat we moesten doen, de punten moesten mee naar Rotterdam. En dat hebben we uitstekend gedaan. We begonnen goed scherp en agressief aan de wedstrijd.''



De laatste tijd kwam Feyenoord in uitwedstrijden een aantal keer op achterstand. Dit keer schoten de Rotterdammers sterk uit de startblokken tot groot genoegen van de trainer. ,,We hoeven niet van een achterstand terug te komen.'' Het enige verwijt dat je kunt maken is dat de wedstrijd nier eerder gespeeld was. We hebben zoveel kansen gehad.''



Giovanni van Bronckhorst waande zichsoms in De Kuip, zoveel aanhangers van Feyenoord zaten er op de tribunes in Arnhem. ,,Normaal zitten ze alleen in het uitvak, nu bijna overal. Het zorgde voor een aparte, maar heel mooie sfeer. Als je zo intens gesteund wordt door de fans, geeft dat vertrouwen en alleen maar nóg meer energie.''



Van Bronckhorst was vooral te spreken over het optreden van Nicolai Jørgensen, verantwoordelijk voor beide doelpunten. ,,Hij heeft heel het seizoen al bewezen dat hij andere speler beter laat spelen. Ik ben blij hem er weer bij te hebben.''



De doelpunten van Nicolai Jørgensen werden luid bejubeld in de Gelredome, zelfs vanuit de skyboxen boven de hoofdtribune. ,,Ik dacht dat er allemaal familie van 'Gio' achter me zat'', zei trainer Henk Fraser van Vitesse met een stalen gezicht. ,,Niet allemaal, de helft'', reageerde Van Bronckhorst gevat.



Euforisch over het kampioenschap dat Feyenoord bijna niet kan ontgaan durfde Van Bronckhorst nog niet te zijn. ,,Ik heb niet het gevoel dat we er zijn. Uiteindelijk is het enige wat telt die prijs in de handen hebben, en daar blijven we hard voor werken.''



We heeft de trainer er alle vertrouwen in de schaal naar Rotterdam gaat. ,,Ik verwacht geen misstappen. We hebben vertrouwen en staan waar we willen staan. Deze wedstrijd is binnen, daar zijn we blij mee.''