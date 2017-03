Van Bronckhorst vertrouwt tegen AZ op veerkracht Feyenoord

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst had vanmiddag vooral veel personele zaken te bespreken tijdens zijn wekelijkse persconferentie. De oefenmeester ging bijvoorbeeld in op de vele blessuregevallen én de schorsing voor Tonny Vilhena.

Feyenoord moet het zondag in eigen huis tegen AZ doen zonder de geblesseerden Eljero Elia, Terence Kongolo, Bilal Basacikoglu, Marco Vejinovic én doelman Brad Jones. Met name de kwetsuur van de Australische goalie - en wond aan het onderbeen - is fors.

,,Erg vervelend'', noemde Van Bronckhorst het. ,,Brad heeft zelfs een paar dagen in het ziekenhuis moeten doorbrengen, maar mag vandaag weer naar huis. Verder moeten we het van week tot week bekijken. Maar ik hoop dat Jones, en ook Elia en Kongolo, er volgende week weer bij kunnen zijn.''

Ook ging Van Bronckhorst in op de schorsing van Tonny Vilhena, die drie duels moet toekijken en dus de Klassieker tegen Ajax mist. Feyenoord gaat daartegen in beroep, want: ,,De straf is erg zwaar. Té zwaar'', aldus de trainer, die door dat hoger beroep tegen AZ wél kan beschikken over de jongeling. ,,Vilhena kreeg tijdens de tuchtzaak in Zeist het idee dat hij een zware misdaad heeft begaan. Dat is vervelend, hij is namelijk niet gemeen.''