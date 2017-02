Van Bronckhorst: Wat ik zeg tegen de fans? Dat alles goed komt

De trainer van de koploper Feyenoord begint zondag bijna zorgeloos aan de kraker tegen PSV. Zelfs Michiel Kramer is zondag in de Kuip beschikbaar. De aanvaller, net terug van een disciplinaire schorsing, kreeg woensdag een bal op zijn oog. Door de hoeveelheid bloed in zijn oog werd besloten om hem naar het ziekenhuis te brengen. ,,Want we zagen onlangs bij Gervane Kastaneer van ADO Den Haag en in het verleden Joris Mathijsen bij Feyenoord hoe ernstig zoiets kan zijn’’, zegt Van Bronckhorst.



De trainer van de koploper Feyenoord begint zondag bijna zorgeloos aan de kraker tegen PSV. Zelfs Michiel Kramer is in de Kuip beschikbaar. De aanvaller, net terug van een disciplinaire schorsing, kreeg woensdag een bal op zijn oog. Door de hoeveelheid bloed in zijn oog werd besloten om hem naar het ziekenhuis te brengen. ,,Want we zagen onlangs bij Gervane Kastaneer van ADO Den Haag en in het verleden Joris Mathijsen bij Feyenoord hoe ernstig zoiets kan zijn’’, zegt Van Bronckhorst.



Kramer is er echter gewoon bij, de medische staf gaf vandaag groen licht. Van Bronckhorst is benieuwd hoe PSV de wedstrijd in de Kuip zal aanpakken. De ploeg uit Eindhoven moet winnen, maar Feyenoord verwacht desondanks een behoudende start van de Brabanders. ,,Ik denk niet dat ze meteen vol op de aanval gaan spelen. Het gat is acht punten, dat is behoorlijk. En zij komen om te winnen.’’



De gebruikelijke vraag tijdens de afsluitende persconferentie is steevast ‘wie van de drie?’. Moet Dirk Kuyt weer op de bank plaatsnemen of zijn Jens Toornstra en Steven Berghuis in gevaar? ,,De spelers weten het al.’’



Tegen FC Groningen zat Dirk Kuyt op de bank. Van Bronckhorst legde dat toen uit dat Toornstra meer dynamiek had en dat een defensieve tegenstander die vooral loerde op de counter op die manier beter bestreden kon worden. ,,Ik wissel niet veel, maar hou wel rekening met de kracht van PSV.’’