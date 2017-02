Van Bronckhorst wil nog niet over de titel praten

,,Natuurlijk, het gat is groot, maar we kijken niet naar de concurrenten'', zei Van Bronckhorst. ,,We blijven van week tot week leven en kijken alleen naar onszelf.''

Van Bronckhorst loofde de manier waarop zijn elftal aan de wedstrijd begon. ,,De eerste tien, twaalf minuten waren van heel hoog niveau. Daardoor maakten we ook de eerste goal. Na de 1-1 hebben we veerkracht getoond. We wisten dat we top moesten zijn om PSV te verslaan, ook in mentaliteit. Dat hebben we uitstekend gedaan.''

Cocu was juist over die openingsfase ontevreden. ,,In de eerste tien minuten schoten we op alle fronten tekort.'' Het kampioenschap heeft Cocu uit zijn hoofd gezet. ,,In theorie is alles nog mogelijk, maar we moeten op dit moment niet praten over de titel. Laten we maar proberen het gat naar Ajax te gaan dichten. De tweede plek levert voorronde Champions League op.''