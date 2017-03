Van debuut Van der Vaart tot Bayern: interlands waar niemand zin in had

Door 'de Sof van Sofia' en het daaropvolgende ontslag van bondscoach Danny Blind, is het oefenduel van morgenavond - thuis tegen Italië - verworden tot een niemendalletje met een aan nul grenzende aantrekkingskracht. Die wedstrijden speelde Oranje in het verleden wel vaker. Een kleine selectie.

Veel pijnlijker kon het voor het Nederlands elftal niet zijn. Het hele land was nog maar nauwelijks hersteld van de dreun van het mislopen van het EK 2016 in Frankrijk, of er werden zomerse oefeninterlands bij Ierland, Polen en Oostenrijk ingepland. De - weliswaar keihard van het voetstuk gedonderde - nummer drie van het laatste WK, als sparringpartner in uitzwaaiwedstrijden van kleinere landen die wél naar het eindtoernooi in Frankrijk mochten. Toch konden die drie duels nog worden gezien als een nieuwe start, de eerste aanloop richting een nieuwe kwalificatiecyclus. En dat kon in het verleden niet van alle interlands gezegd worden.

19 juni 1976, Nederland - Joegoslavië (troostfinale EK)

Twee jaar na het WK van 1974 gingen de Oranjefans er eens lekker voor zitten. Nederland was de nummer twee van de wereld geworden, dus een Europese titel zou er in Joegoslavië best in zitten. Het toernooi draaide echter uit op een geweldige domper: na de verloren halve finale wachtte nog de troostfinale tegen het gastland.

Zonder Johan Neeskens en Willem van Hanegem, die in de halve finale rood hadden gekregen. En zonder Johan Cruijff, die na die halve eindstrijd boos naar huis was. En zonder Wim Rijsbergen, die geblesseerd was. Wel mét bondscoach George Knobel op de bank, maar van hem was tijdens de eindronde uitgelekt dat hij na het EK zou vertrekken. Mede daardoor was de sfeer in het Oranje-kamp het hele toernooi al om te snijden geweest. Dat alles maakte dat vrijwel niemand zat te wachten op de strijd om de derde plek, die Oranje nog wél won.

Volledig scherm Ruud Geels met de winnende treffer tegen Joegoslavië. © ANP

22 februari 1995, Nederland - Portugal (vriendschappelijk)

Of de Oranje-supporters begin 1995 veel zin hadden in het oefenpotje tegen de Portugezen zal niemand meer weten, maar de Ajacieden hadden dat in ieder geval níét. Bij monde van aanvoerder Danny Blind lieten de Amsterdammers vooraf al weten dat bondscoach Guus Hiddink geen moeite hoefde te doen om spelers van Ajax op te roepen: zij zouden zich vanwege het overvolle programma toch niet melden. Zonder Ajacieden verloor Oranje met 0-1.

6 oktober 2001, Nederland - Andorra (WK-kwalificatie)

Het drama op Lansdowne Road van 1 september 2001 staat nog steeds bekend als een van de grootste teleurstellingen in het Nederlands voetbal. Door een 1-0 nederlaag bij Ierland kon Oranje plaatsing voor het WK 2002 wel vergeten, vier dagen later was de uitschakeling - ondanks een 5-0 zege op Estland - definitief.

Maar daarmee was de kwalificatiereeks nog niet afgelopen: Oranje restte nog het thuisduel met het nietige Andorra. De interland in Arnhem werd uiteindelijk met 4-0 gewonnen, maar zal bij niemand een prominente plek in het geheugen hebben verworven. Of het moet zijn omdat Rafael van der Vaart zijn debuut maakte.

Volledig scherm Het interlanddebuut van Rafael van der Vaart, als invaller voor Victor Sikora. © Stanley Gontha

10 oktober 2009, Australië - Nederland (vriendschappelijk)

22 mei 2012, Bayern München - Nederland (vriendschappelijk)

Bert van Marwijk was van 2008 tot 2012 bondscoach, en onder zijn leiding speelde het Nederlands elftal de nodige 'nutteloze' duels. De eerste daarvan was een vermoeiende trip naar de andere kant van de wereld, voor een oefenduel met Australië dat ook nog eens in 0-0 eindigde. Van Marwijk sprak over een 'teambuildingsreis'.

Formeel gezien was het tweede duel natuurlijk geen interland, maar nutteloos was-ie zeker. Zelfs de bondscoach zelf had geen zin in het potje, dat werd georganiseerd als goedmakertje voor de blessurerel rondom Arjen Robben. ,,Ik heb er niet veel zin in'', sprak Van Marwijk na wéér een sneer vanuit München. ,,Als het aan mij ligt, hoeft die wedstrijd niet gespeeld te worden.''

Volledig scherm © ANP

7 juni 2013, Indonesië - Nederland (vriendschappelijk)

11 juni 2013, China - Nederland (vriendschappelijk)