Van den Brom passeert Vlaar tegen ADO

Vlaar miste dit seizoen al veel wedstrijden door een kuitblessure. Volgens Van den Brom speelt hem dat nog parten. ,,Ron is op dit moment nog niet waar we hem willen hebben. We gaan de komende week aan de gang om hem beter en fitter te krijgen. We hebben hem zeker nog niet afgeschreven. Een goede Ron zal altijd spelen bij mij.”



Tegen ADO Den Haag zal hen centrum gevormd worden door Rens van Eijden en Derrick Luckassen. AZ heeft een overwinning nodig tegen de degradatiekandidaat. De Alkmaarders wonnen al vier wedstrijden niet. De laatste thuisoverwinning in de eredivisie dateert uit november.