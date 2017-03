Van den Brom: Van de hel in de hemel

Precies een week ervoor verloor zijn ploeg nog met 7-1 van Olympique Lyon in de Europa League. ,,Zo kan voetbal zijn. In een week kan alles omkeren. Vorige week moest Rochet nog terug op goal en waren de supporters nog kritisch op mij.'' Volgens Van den Brom kwam er na de winst veel spanning uit bij zijn spelers. ,,Een ontlading was het. Dat zag je aan alles.''

De ontlading was er eerder al na een doelpunt van Stijn Wuytens, maar die goal werd afgekeurd na inmenging van de videoscheidsrechter. ,,Dan moet je de groep toch weer bij elkaar rapen. Want iedereen dacht dat we er al waren. Gelukkig is dat gelukt'' Van den Brom wist vanmiddag nog niet zeker of hij over een fitte selectie kan beschikken. ,,Veel jongens zijn diep gegaan tegen Cambuur.''