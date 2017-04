Van den Herik na elf jaar terug in het Maasgebouw

Voor het eerst sinds zijn vertrek in 2006 betrad Jorien van den Herik vanavond het Maasgebouw van de Kuip, om Feyenoord - Go Ahead Eagles vervolgens te bekijken vanuit de business seats.

Door Sjoerd Mossou

De oud-voorzitter van Feyenoord keerde daarmee eindelijk terug op het terrein waar hij veertien jaar lang de scepter zwaaide. ,,Ik ben toevallig een paar weken terug in Nederland, en een vriend vroeg me of ik meeging,’’ aldus Van den Herik. ,,Dat leek me wel gezellig. Ik zie nog steeds iedere wedstrijd van Feyenoord, dus waarom ook niet.’’

In december was Van den Herik weer voor het eerst in de Kuip, toen 'incognito' met zijn kleindochter bij de thuiswedstrijd tegen Sparta, op een reguliere publiekstribune in het stadion.

Gevoelig

De terugkeer van Van den Herik lag vanavond gevoelig in de wandelgangen van De Kuip. De man die Feyenoord in 1991 redde van de ondergang, en die in 2006 gedwongen werd af te treden na bestuurlijke en financiële problemen, werd sinds zijn vertrek nooit meer uitgenodigd door de Rotterdamse clubleiding, ook niet voor het eeuwfeest in 2008.