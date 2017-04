Van der Gaag: Hadden meer doelpunten mogen maken

Door Leendert Kamsteeg

,,We zijn bezig aan een heel aardige serie en het doet me goed dat we de lijn van de afgelopen weken ook tegen Vitesse hebben kunnen voortzetten. Het enige dat ik mijn ploeg kan verwijten is dat we meer doelpunten hadden mogen maken. Via Hasselbaink en De Wijs hebben we daar ook prima mogelijkheden voor gehad”, was hij na afloop duidelijk.

,,Verder vond ik ons vandaag sterk in de duels en uit balbezit zorgden we ervoor dat Vitesse nauwelijks gevaarlijk kon worden. Dat is voor mij als trainer goed om te zien. Na afloop van Willem II (0-2, red.) werd me een paar weken geleden gevraagd hoe het nu verder moest, met wedstrijden tegen de clubs uit het linkerrijtje op het programma. Na die nederlaag is de groep opgestaan en is iedereen dichter naar elkaar toegegroeid.”