Van der Gaag: Het hoeft niet meer mooi

En toch kan de trainer van Excelsior zich voorstellen dat AZ niet blij is met twee wedstrijden zo kort achter elkaar. ,,Dat geldt ook voor Europees voetbal. Ik heb lang in Portugal gewerkt. Daar worden wedstrijden dan bijvoorbeeld pas op maandagavond gespeeld. Nu zitten wij aan de ‘goede’ kant, maar wat mij betreft mag er best meer rekening worden gehouden met doordeweekse duels. Maar goed, ik heb andere dingen aan mijn hoofd.”

Excelsior zit namelijk in grote degradatienood. De club staat op de zeventiende plaats in de Eredivisie, slechts één puntje boven hekkensluiter ADO Den Haag, en heeft een ogenschijnlijk lastig programma voor de boeg. Na AZ treft het Heerenveen en Ajax (beide thuis). Van der Gaag: ,,Op basis van het vertoonde spel hadden we meer verdiend. Maar dat gebeurt niet. We moeten in de komende weken een keer in de kleedkamer zitten en tegen elkaar zeggen: deze hebben we gestolen, maar morgen weet niemand het meer. In die fase zitten we nu. Het hoeft niet meer mooi.”