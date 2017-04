Van der Gaag: Zijn allemaal al eens afgeschreven

Nog altijd staat de club op de veilige vijftiende plaats. Maar het verschil met de laatste plaats bedraagt plots nog maar twee punten, wat het belang van een goed resultaat in het thuisduel met Utrecht morgenavond nog weer wat groter maakt.



Verrast was Van der Gaag niet door de resultaten, ook niet door de toch onverwachte zege van Go Ahead bij FC Twente. ,,We zijn allemaal al weleens afgeschreven dit seizoen. ADO, Roda JC, Go Ahead en wij ook. Het zou niks meer worden. Maar dit seizoen laat nog maar eens zien dat het niet zo werkt in het voetbal. Dat maakt deze sport zo mooi. Als je wordt afgeschreven, komt er vaak een reactie. Dan gaat trots ook een rol spelen.”