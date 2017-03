Van der Heijden: Alles moet wijken voor goed resultaat

Door Mikos Gouka

Is de wedstrijd zondag in de Arena voor Feyenoord een wedstrijd om als koploper de kroon op het werk te zetten? Of gewoon een duel om te zorgen dat Ajax niet dichterbij komt?

Jan-Arie van der Heijden: ,,Ik denk vooral het laatste. Alles moet wijken voor een goed resultaat in de Arena, dat staat voorop. We hebben heel veel zelfvertrouwen. Maar hoe we het resultaat halen maakt helemaal niet uit. We hebben een heel ervaren ploeg, jongens die alles hebben meegemaakt. We weten wat ons te doen staat zondag.’’

Dus het resultaat boven de schoonheid. Stel dat je in de Arena wint..

,,Dan staan we er echt supergoed voor. We hebben dit seizoen in topwedstrijden gespeeld en prima resultaten geboekt. Thuis in de Kuip tegen Ajax hadden we moeten winnen, dat lukte niet. Maar we voelen ons sterk. En een goed resultaat betekent dat we het in de laatste zes wedstrijden kunnen gaan beslissen.’’

Het zou een primeur als een ploeg die van speeldag één tot en met speeldag 27 bovenaan staat de buit nog uit handen geeft.

,,Dat heb ik niet gelezen, hahaha. Ik lees nauwelijks artikelen over sport, al zijn er altijd vrienden die me op de hoogte houden. Maar als het zo is, zie ik het maar als een extra stimulans. Aan de andere kant, het maakt eigenlijk helemaal niet uit wie er al die tijd bovenaan heeft gestaan. Het gaat om de club die finisht als eerste.’’

Je leest weinig?

,,Alleen belangrijke dingen. Je hebt een sportkatern en een katern met gewoon nieuws. Ik lees het laatste katern. Al kun je niet alles ontwijken, zeker in deze periode niet. Maar ik vind het vooral belangrijk om te weten wat er in de rest van de wereld gebeurt.’’

Wij krijgen de indruk dat de aanhang van Feyenoord deze dagen andersom redeneert. Eerst het nieuws vanuit de Kuip, daarna de rest van de wereld.

,,Ja, de mensen zijn er mee bezig. Ik merk het op straat, maar ik vind dat de supporters nog rustig zijn. Ze zijn positief.’’

Doe je weleens een petje op om te voorkomen dat je overal staat te praten over de titelrace?

,,Ja, maar ik moet zeggen: supporters van deze club zijn heel scherp. Ze herkennen je toch. Het hoort er bij.’’

Volledig scherm © Photo News