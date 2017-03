Van der Heijden zwijgt over Oranje: Ik reken nergens op

Volendam en Cambuur delen punten

16:47 FC Volendam en SC Cambuur zijn zondag in de strijd om een plaats in de subtop van de Jupiler League en deelname aan de play-offs op 1-1 uitgekomen. Cambuur, gesteund door zo'n 400 fans in Volendam, kwam al na negen minuten op voorsprong door een doelpunt van Sander van de Streek. Het was zijn zeventiende treffer van het seizoen.