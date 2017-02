Van der Most terug bij Oranje

Heldenrollen voor Lamprou, Klaassen en El Ahmadi

19 februari Elke speelronde in de Eredivisie beoordelen de verslaggevers van AD Sportwereld alle spelers. Deze week een hoofdrol voor Willem II-doelman Kostas Lamprou. Hij hield zijn ploeg tegen AZ in een handjevol situaties op de been, terwijl zijn collega aan de overkant, Tim Krul, opzichtig in de fout ging.