Van der Sar: Ajax richt zich volgend seizoen op knock-outfase CL

Ajax wil het financiële gat met de Europese (sub)top dichten, maar zal naar aanleiding van het huidige succes juist níét doorslaan in het verkopen van spelers. Dat heeft algemeen directeur Edwin van der Sar gezegd in een interview met het internationale persbureau Reuters.

De Amsterdammers staan na de 4-1 winst uit het heenduel op poleposition om morgenavond ten koste van Olympique Lyon de finale van de Europa League te bereiken. De veelal jonge talenten staan dan ook behoorlijk in de picture bij grotere clubs, maar Van der Sar is niet van plan om het succes te gaan verzilveren zonder de lange termijn in de gaten te houden.

,,We willen Ajax financieel nóg stabieler maken en het gat met de grotere clubs in Europa kleiner maken'', aldus de voormalig keeper. ,,Wij krijgen echter niet de bedragen van 600 of 700 miljoen euro die topclubs krijgen door sponsoring, tv-gelden of Champions League-inkomsten. Dus wij willen het op een andere manier doen'', geeft hij een inkijkje in de bekende werkwijze van Ajax.