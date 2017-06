Van der Sar erkent conflict bij Ajax: 'We wilden eigenlijk verder met Bosz'

Ajax had Peter Bosz aan zijn nog twee jaar doorlopende contract gehouden als er geen verschil van mening was geweest tussen leden van de technisch staf van het eerste elftal. Dat bekende algemeen directeur Edwin van der Sar dinsdag na het vertrek van de oefenmeester naar Borussia Dortmund.

,,Ik heb hier en daar gelezen dat er een onwerkbare situatie was'', reageerde de doelman. ,,En dat er een knallende ruzie was. Dat was volgens mij niet het geval. Het is goed om met elkaar te discussiëren. We hebben na het seizoen ook alles geëvalueerd. Maar bij Ajax is het zo geregeld dat het technische hart uiteindelijk de beslissingen neemt. Met het plan-Cruijff in de hand willen we de club zo leiden.''

Van der Sar wil niet vertellen waardoor Bosz en zijn rechterhand Hendrie Krüzen tegenover Dennis Bergkamp Hennie Spijkerman, Carlo l'Ami en Bjorn Rekelhof zijn komen te staan. Hij wenst ook niet te bevestigen dat Bosz zonder het viertal in zijn staf verder wilde. ,,Laten we nu maar vooruit kijken. Dit was een vervelende situatie. We wilden eigenlijk met Peter verder. Maar toen kwam ook de interesse van een mooie club als Dortmund. En er was een verschil van inzicht."

De algemeen directeur van Ajax verwacht ruim voor de start van de eerste training op 29 juni een opvolger voor Bosz te presenteren. ,,We zijn al een paar dagen druk bezig. Het is bekend dat Ajax voor aantrekkelijk voetbal met veel eigen talenten staat en dat we vaak willen winnen. Net zoals spelers kunnen we ook trainers opleiden. Denk jij dan aan Marcel Keizer, onze trainer van Jong Ajax? Nou, volgens mij hebben en hadden we hier meer trainers rondlopen. Ik ga ook niet op andere namen reageren. Hopelijk kunnen we snel duidelijkheid scheppen.''