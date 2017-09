Van Dongen keert terug bij Oranje Leeuwinnen

Er ontbreken een aantal Europees kampioenen op de lijst voor het oefenduel met Denemarken. Zo zijn onder andere Sari van Veenendaal, Vivianne Miedema, Desiree van Lunteren en Jackie Groenen niet van de partij. Zij kampen allen met blessures. Een opvallende afwezige is ook Mandy van den Berg, die aangegeven heeft voorlopig niet beschikbaar te zijn voor Oranje. "Ik vind dat hartstikke jammer, maar ik respecteer haar beslissing." Ook Foppe de Haan, die tijdens het EK in eigen land deel uit maakte van de technische staf, is niet meer van de partij. ,,We hebben fantastisch samengewerkt. Foppe is een heel wijs mens en een goede trainer. Maar we wisten van te voren dat de samenwerking alleen voor dat toernooi zou zijn. We gaan op zoek naar een vervanger," zegt Wiegman.