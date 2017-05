Van feest naar kater in exact vijftien jaar

De moord op Pim Fortuyn en de UEFA Cup-winst van Feyenoord, ze zullen wel voor altijd aan elkaar gelinkt blijven. Onterecht natuurlijk, er zou maar één naam gekoppeld moeten worden aan die grote zilveren beker: Pierre van Hooijdonk. Achtereenvolgens SC Freiburg, Glasgow Rangers, PSV en Internazionale waren door de spits op de knieën gedwongen met onhoudbare vrije trappen en rake kopballen. Dortmund-coach Matthias Sammer kon moeilijk beweren dat hij niet gewaarschuwd was.



Maar Van Hooijdonk was in die dagen zelfs met voorkennis niet te stuiten, en dus ook niet in de UEFA Cup-finale. Met een benutte strafschop en een rake vrije trap legde Pi-Air een glimmende kers op de taart die hij dat seizoen hoogstpersoonlijk had gebakken.



Als steuntje in de rug voor eenieder die Feyenoord een warm hart toedraagt: de succesvolle UEFA Cup-campagne van Feyenoord in 2002. Kijk, herbeleef en geniet. Dan komt het goede gevoel vanzelf weer terug.