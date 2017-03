Van Gaal en Capello aanwezig bij oefenduel Oranje

Alle ogen zullen in de Arena gericht zijn op Van Gaal. De voormalig bondscoach is maandag door velen genoemd als de meest geschikte opvolger van de ontslagen Danny Blind.

Clarence Seedorf debuteerde onder Van Gaal in 1992 bij Ajax. Samen wonnen ze in 1995 de Champions League. De voetballer werkte met Capello samen bij Real Madrid.

Seedorf speelde in 2008 zijn laatste van 87 interlands. Van een afscheid bij Oranje was het nog niet gekomen. Seedorf sloot zijn loopbaan af bij Botafogo in Brazilië. Daarna was hij kort trainer van AC Milan en werkte hij als coach bij het Chinese Shenzhen Xiangxue.