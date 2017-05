Van Ginkel en Janmaat melden zich geblesseerd af voor Oranje

Sergio Padt sluit wel aan bij het Nederlands Elftal. FC Groningen wist zich niet te plaatsen voor de finale van de play-offs en daardoor is de keeper beschikbaar. Vincent Janssen meldt zich pas in Portugal, omdat hij nog verplichtingen heeft bij Tottenham Hotspur.

Oranje traint de komende dagen in Noordwijk, voordat het op trainingskamp gaat in Portugal. Op 31 mei speelt het Nederlands elftal een oefeninterland tegen Marokko in Agadir. Op 4 juni treft Oranje Ivoorkust in De Kuip.