Van Hanegem: Kuyt moet gewoon doorgaan

Van Hanegem ziet ook in de toekomst nog een rol voor de aanvoerder, die in De Kuip drie keer scoorde. ,,Waarom niet? Je ziet dat de spelers dik en dik tevreden met hem zijn '', reageerde hij bij FOX Sports op de vraag of de aanvoerder nog moet doorgaan. ,,Het gaat er dan om of hij zelf ook nog tevreden is.''